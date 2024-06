Przegląd prasy 12.06.2024 Zamość. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zamościa

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

W poniedziałek (10 czerwca), zgodnie z prognozami, przez Lubelszczyznę przetoczyły się ulewne deszcze i gwałtowne burze.

Icchok Lejbusz Perec urodził się w Zamościu 18 maja 1852 r. Jego twórczość związana była z tym miastem. Nawiązuje do niego także sławny dramat pt. „Nocą na starym rynku”. To przełomowe dzieło. Akcja dzieje się na zamojskim Rynku Wielkim (chociaż nie brakuje głosów, że może także chodzić o miejsce, które po prostu powstało w wyobraźni autora). Odwiedzają go różne, fantastyczne postacie Ten tajemniczy, wielowymiarowy dramat porównywany był kiedyś m.in. do „Wesela” Wyspiańskiego”.

Krajowa Grupa Spożywcza organizuje w czwartek (13 czerwca) wydarzenie pod hasłem „Dzień Pola Cukrowni Werbkowice”. Odbędzie się w gospodarstwie Krzysztofa Bojara w miejscowości Hulcze (gmina Dołhobyczów).