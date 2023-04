Przegląd prasy 12.04.2023 Zamość. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zamościa

4 wypadki drogowe, 5 rannych osób oraz 63 nietrzeźwych kierowców - tak wyglądał świąteczny weekend na drogach województwa lubelskiego. Na szczęście nie doszło do żadnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

„Podroż Mozarta do Pragi” – to tytuł koncertu, który odbędzie się w piątek (14 kwietnia) w sali koncertowej Orkiestry Symfonicznej w Zamościu, przy ul. Partyzantów 2. Na scenie pojawi się Miriam Sabba, niemiecko-marokańska sopranistka oraz znakomity klarnecista Jerzy Bojanowski. Będzie im towarzyszyć zamojska orkiestra pod batutą Jana Michaela Horstmanna, niemieckiego dyrygenta.

To ważne zamierzania. Zamojski magistrat wyemituje obligacje o wartości 15 mln zł. Taką decyzję podjęli zamojscy radni miejscy na ostatniej, przedświątecznej sesji RM. Pieniądze pójdą na przebudowę zamojskiego stadionu. W sumie inwestycja pochłonie ok. 58 mln zł. To znacznie więcej niż przewidywano.

Otrzymaliśmy od naszego Czytelnika informacje o wzmożonych kontrolach weterynaryjnych na przejściu granicznym w Hrebennem. Według tego mężczyzny powoduje to zwiększenie kolejek tirów. Taka sytuacja może mieć według niego miejsce także na innych przejściach granicznych z Ukrainą. - Sprawdźcie, bo coś jest chyba na rzeczy. A oficjalnych komunikatów nie ma – prosił mężczyzna.