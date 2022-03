Przegląd prasy 11.03.2022 Zamość. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zamościa

Szukasz działki do kupienia w województwie lubelskim? Przedstawiamy najnowsze oferty, które można wylicytować podczas licytacji komorniczych. Sprawdź, w posiadanie jakich nieruchomości możesz wejść, kupując je w okazyjnych cenach. Licytację rozpoczną się 15 marca i potrwają do 31 marca. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Do stacji kolejowej Zamość – Bortatycze dotarł pociąg z uchodźcami. Stało się to w nocy (9 marca). Tym razem przybyło z Ukrainy 2370 osób. To głównie matki z dziećmi oraz osoby starsze. Pomogli im zamojscy strażacy z KM PSP w Zamościu oraz druhowie z ochotniczych straży pożarnych z powiatu zamojskiego.