Przegląd prasy 11.10.2023 Zamość. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zamościa

To długo oczekiwana inwestycja. Powiat zamojski przebuduje drogę z Łabuniek przez Antoniówkę do Zubowic. Pieniądze na kolejny etap tej inwestycji udało się pozyskać z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. To prawie 13 mln zł. Przebudowany zostanie także most na drodze powiatowej w Chomęciskach Dużych.