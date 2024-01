Przegląd prasy 10.01.2024 Zamość. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zamościa

Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wpłynęły 23 oferty w przetargach na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków S17 Piaski-Łopiennik oraz Krasnystaw-Izbica. Firmy zostały już wybrane. Budowa drogi ekspresowej o łącznej długości 35 km będzie kosztować ok. 1,6 mld zł.

Kontrowersyjne treści, które po nowym roku zaczęły pojawiać się na Facebookowym profilu Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie to efekt kradzieży konta. Uczelnia odcina się od zamieszczanych tam materiałów i zachęca do zgłaszania konta.

Prasówka 10.01 Zamość: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Lubicie się bawić w weekendy, ale boli was przepłacanie za noclegi, zwłaszcza jeśli w wybranym przez was mieście wcale nie ma tak wielu dobrych atrakcji? Jest na to rada! Najnowszy ranking wskazuje, w których miastach Europy jest najwięcej wysoko ocenianych atrakcji, a noclegi kosztują najmniej. Na liście znalazło się wiele zaskakujących miast, w tym jedno z Polski. Przekonajcie się, gdzie powinniście zaplanować weekendową wycieczkę, by dobrze się bawić bez przepłacania.