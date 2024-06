Przegląd prasy 1.06.2024 Zamość. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zamościa

Już w sobotę 1 czerwca Castorama w Chełmie i Zamościu zaprasza najmłodszych majsterkowiczów do sklepów na zajęcia z okazji Dnia Dziecka. To będzie świetnia okazja do pokazania najmłodszym, jak ponownie i z pomysłem wykorzystać różne materiały. Zajęcia rozpoczną się o godz. 11.00 i trwać będą do godz. 16.00.