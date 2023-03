Przed nami Premiery Teatralne. Warto zgłosić się do Zamojskiego Domu Kultury

W przedsięwzięciu mogą brać udział m.in. zespoły szkolne, studenckie oraz grupy działające w klubach i stowarzyszeniach. Prezentacje odbędą w ZDK 19 kwietnia. Początek godz. 10. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 kwietnia 2023 r.



Można je wysłać na adres: [email protected] lub dostarczyć osobiście do sekretariatu ZDK (ul. Partyzantów 13 w Zamościu). Regulamin, karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.zdk.zamosc.pl.