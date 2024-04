Przed nami II tura wyborów samorządowych 2024. Gdzie możesz oddać głos w Zamościu?

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zamościu (wejście do obwodu nr 28 od strony dawnego Gimnazjum Nr 2)

Wybory – kiedy i w jakich godzinach odbywa się głosowanie?

Wybory samorządowe odbywają się w głosowaniu tajnym, są ponad to powszechne i bezpośrednie. Głosowanie odbywa się zawsze w dzień wolny od pracy i trwa od rana do późnego wieczora, od godz. 7.00 do 21.00, tak aby każdy miał szansę na oddanie głosu.