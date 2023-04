„Precedens w skali kraju”. Radni wspólnie składają wniosek do prokuratury. Bo uważają, że inwestor mógł popełnić przestępstwo

Znamiona czynu zabronionego

- Rada Miasta Zamość postanawia złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osobą zarządzającą (tutaj padła nazwa firmy) – czytał przewodniczący Błażewicz. - W dniu 23 lutego 2023 roku RM, wbrew wnioskowi (znów pada nazwa firmy) nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Zamościu. Wobec powyższego na tej samej sesji Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji.

Inwestor nie był z tego zadowolony. Zadziałał… niekonwencjonalnie. Jak wynika z projektu uchwały, wezwał do zapłaty 3 mln zł: indywidualnie poszczególnych radnych (chodzi podobno o „znaczną sumę pieniędzy”) oraz - jak to określono: „solidarnie” z nimi: miasta Zamość. Byli to ci rajcy, którzy podczas sesji oddali głos w sposób, który inwestor uznał za niekorzystny dla swoich interesów. O co chodziło? Miało to podobno zrekompensować poniesione przez niego straty w wyniku „niepodjęcia uchwały” na której mu zależało.