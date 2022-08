Prawie 2 miliardy za 49 kilometrów ekspresówki. Trasa S17 idzie na wschód. Kiedy pojedziemy nowymi odcinkami drogi?

W 2026 r. kierowcy jadący z Zamościa do Hrebennego mają pokonać całą trasę korzystają z drogi ekspresowej. Aby było to możliwe GDDKiA musi wybudować trzy odcinki S17 i dokończyć trwające prace przy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

GDDKiA wskazała właśnie najlepsze oferty złożone w przetargach. Jeśli firmy przebrną pomyślnie kolejne etapy związane z kontrolą postępowania podpiszą kontrakty na zaprojektowanie i wykonanie robót drogowych.

- Pozostali oferenci mają 10 dni na złożenie odwołań. Jeśli ich nie będzie, dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu i przedstawieniu gwarancji należytego wykonania umowy będziemy mogli podpisać kontrakty z wykonawcami, co planowane jest w IV kwartale tego roku – informuje Mirosław Czech, dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA.

Pierwszym – jadąc od Lublin w kierunku granicy – odcinkiem do wybudowania będzie fragment od długości 12,5 km. Rozpoczyna się węzłem Zamość Wschód, który powstanie na przecięciu z drogą krajową nr 74, w okolicach Jarosławca. Trasa przebiegać będzie na wschód od obecnej drogi krajowej nr 17, ominie Barachaczów oraz Łabunie i zakończy się węzłem Zamość Południe w okolicach Wólki Łabuńskiej (na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku miejscowości Tyszowce). Kontrakt obejmie też rozbudowę ok. 4 kilometrowego odcinka DK74 od Zamościa do Miączyna.

GDDKiA uznała, że najkorzystniejszą ofertę złożył Budimex. Opiewa na 440,6 mln zł.