„Prawdziwe morze głów”. Sławna wizyta Jana Pawła II w Zamościu Bogdan Nowak

12 VI 1999 r. Papież Jan Paweł II w Rynku Wielkim w Zamościu. Fotografię przekazał APZ jej autor: Krzysztof Serafin Archiwum Państwowe w Zamościu

Do Zamościa Karol Wojtyła przyjeżdżał wielokrotnie. W 1949 roku, jeszcze jako ksiądz, odwiedził rodzinę Wiącków (spał w domu przy ul. Radzieckiej 14). Odprawił wówczas mszę w Katedrze. Do Hetmańskiego Grodu przybywał także w 1950 r. (odwiedził wówczas Rotundę), w 1966 r. (zatrzymał się w tym mieście przejazdem, już jako arcybiskup) oraz w 1971 r. Jako papież Jan Paweł II odwiedził Zamość w 1999 r. To była najsłynniejsza, jedyna w swoim rodzaju wizyta… Dzisiaj obchodzimy rocznicę śmierci Jana Pawła II.