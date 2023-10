Prasówka Zamość 7.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zamościu nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.10, w Zamościu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Licytacje komornicze domów w woj. lubelskim. Sprawdź, jakie nieruchomości można kupić w atrakcyjnej cenie ”?

Prasówka Zamość 7.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Licytacje komornicze domów w woj. lubelskim. Sprawdź, jakie nieruchomości można kupić w atrakcyjnej cenie Szukasz domu w atrakcyjnej cenie? Komornicy licytują te nieruchomości w województwie lubelskim. Zobacz aktualne ogłoszenia licytacji w naszym regionie.

📢 Uroczystości w 80. rocznicę powstania więźniów niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze To wydarzenie było jednym z najbardziej heroicznych przejawów oporu Żydów podczas II wojny światowej. W październiku 1943 roku w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze doszło do powstania i masowej ucieczki więźniów. Wtedy około 300 osób zdołało zbiec z obozu, a zaledwie 50 z nich przeżyło do końca wojny. Obchody 80. rocznicy tego wydarzenia odbędą się 12 października o godz. 13.00 w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze, pow. włodawski.

📢 Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach przejdzie gruntowny remont Rozpoczęła się modernizacja Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach. Koszt to prawie 3,68 mln zł z czego 90 proc. to dofinansowanie z Polskiego Ładu.

Prasówka 7.10 Zamość: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W Chełmie powstanie hub logistyczny. To szansa dla przedsiębiorców i mieszkańców Hub logistyczny powstanie przy ul. Wschodniej w Chełmie. Umowa już została podpisana. Oznacza to, że do 2025 roku w Chełmie powstanie hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni 5,6 tys. M2, gdzie mogą lokować swoje biznesy przedsiębiorcy. To przedsięwzięcie jest realizowane w Chełmie przez Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

📢 „Tu spotykają się życiorysy skazanych na śmierć”. Ważny spektakl w Zamojskim Domu Kultury Warto się tam wybrać. W Zamojskim Domu Kultury będzie można oglądać spektakl pt. „Rachela”. To monodram w wykonaniu Jowity Budnik: według dzienników Racheli Auerbach. Widowisko wyreżyseruje Iwona Siekierzyńska. 📢 Powiat zamojski. Zaplanowano remonty drogowe. Pójdzie na to ponad 21 mln zł Droga z Udrycz Kolonii do Dębowca (o długości 7,5 km) zostanie wyremontowana. Samorządowcy z powiatu zamojskiego wystarali się właśnie o dofinansowanie na ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 17,6 mln zł. To stanowi – jak to określono – 80 proc. kosztorysu inwestorskiego (różnicę dołoży samorząd). 📢 Zamość będzie miał najnowocześniejszą flotę autobusów na „ścianie wschodniej”. A to dopiero początek Czternaście autobusów elektrycznych będzie jeździć po zamojskich ulicach już w listopadzie. Ich zakup pochłonie ponad 47,7 mln zł. 64 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To dopiero początek. Miasto zamierza kupić kolejnych 14 „elektryków”.

📢 Projektantka Agaty Kornhauser-Dudy zdradza nam, czym się kieruje tworząc kreacje. „Urodę mamy w gratisie, wystarczy ją podkreślić” Agata Kornhauser-Duda ma określony styl ubierania. Z pewnością niewiele osób wie, że jej modowe wybory padają na ubrania różnych projektantów. Jedną z nich jest Władysława Frączek, która na co dzień szyje ekskluzywne sukienki i garnitury. 📢 Mariusz Kamiński: Migracja to narzędzie do destabilizacji Polski i Unii Europejskiej Pierwsze miejsce na liście w tak ważnym dla naszego kraju regionie, określanym jako okręg graniczny, to przede wszystkim dla mnie zaszczyt, ale i ogromne zobowiązanie – mówi w rozmowie z „Kurierem” Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

📢 Zamach na gestapowca Majewskiego. Na Zamojszczyźnie zdobył ponurą sławę „Taksówka była otwarta, tak że dokładnie można było widzieć siedzące w niej osoby: 2 kobiety i 2 mężczyzn w mundurach gestapo. Wszyscy przywarli do siedzeń, żeby przedstawiać jak najmniejszy cel” – pisał partyzant „Zięba”, w raporcie dotyczącym zamachu na gestapowca Majewskiego,. „Jeden z mężczyzn zwisł nad stopniem zapewne z zamiarem wyskoczenia, lecz natychmiast osunął się do wewnątrz. Strzały grzmiały bez przerwy, okazało się (...), że do pędzącej taksówki trafić nie jest tak łatwo”.

📢 Niezwykły jubileusz 70-lecia Szkolnego Związku Sportowego w Chełmie. Zobacz zdjęcia Uroczystości związane z 70-leciem istnienia Szkolnego Związku Sportowego w Chełmie, a także podsumowanie współzawodnictwa szkół odbyły się 4 października w Chełmskiej Bibliotece Publicznej.

