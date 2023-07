Prasówka Zamość 5.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zamościu nie minęło Cię nic ważnego

Ceremonia odbyła się przed pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej w Zamościu. Poseł Sławomir Zawiślak, prezes zamojskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK otrzymał tam medal honorowy od Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów, Autorów, Dziennikarzy i Prawników „Virtualia Art” (to organizacja polonijna).

To ciekawe przedsięwzięcie. Będzie można niebawem usłyszeć największe przeboje z lat 60., 70. i 80. ubiegłego wieku. Znamy je z wykonania Skaldów, Czerwonych Gitar, Zbigniewa Wodeckiego, Andrzeja Zauchy, Bogusława Meca, Danuty Rinn, Haliny Kunickiej czy Anny Jantar. Teraz te popularne piosenki usłyszymy w nowych aranżacjach: podczas Koncertu Promenadowego organizowanego przez Orkiestrę Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.

Funkia to roślina, na którą powinniśmy postawić, jeśli mamy w ogrodzie cieniste zakątki. Hosty, jak brzmi inna nazwa tych roślin, mają przede wszystkim ozdobne liście, ale ich wybór jest tak duży, że przyprawia o zawrót głowy. Niektóre odmiany mają też atrakcyjne kwiaty. W dodatki liście funkii są nie tylko ozdobne, ale też jadalne. Radzimy, jak uprawiać hosty w ogrodzie i jak je wykorzystać.

Warmia i Mazury to prawdziwy raj dla miłośników niezwykłych zamków. Obie krainy pokrywa sieć imponujących gotyckich twierdz, wzniesionych przez Zakon Krzyżacki i biskupów warmińskich. Wybraliśmy dla Was 10 najbardziej niezwykłych zamków woj. warmińsko-mazurskiego w sam raz na weekendowe wycieczki. W którym zamku ukryto św. Graala, którą twierdzę ukochał Mikołaj Kopernik, a którą znienawidził Napoleon Bonaparte? Gdzie można obejrzeć wystawę o zamkowym gotowaniu? Zapraszamy do galerii.