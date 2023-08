Prasówka Zamość 26.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zamościu nie minęło Cię nic ważnego

To dobra wiadomość. Niebawem ruszą remonty trzech ważnych dróg na terenie powiatu zamojskiego: z Sulmic do Zawody z Tuczęp do Szczelatyna oraz z Chomęcisk Małych do wsi Sitaniec Poduchowny. Inwestycje pochłoną łącznie 6,6 mln zł. Połowę ma stanowić dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.