Prasówka Zamość 24.03.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zamościu nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.03, w Zamościu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jak ozdobić koszyk ze święconką? Pomysłowe stroiki na Wielkanoc 2023. Tak pięknie udekorujesz wielkanocny koszyczek”?

Prasówka Zamość 24.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jak ozdobić koszyk ze święconką? Pomysłowe stroiki na Wielkanoc 2023. Tak pięknie udekorujesz wielkanocny koszyczek Koszyczek ze święconką to jeden z najważniejszych symboli Wielkanocy. Nie tylko służy do poświęcenia pokarmów w Wielką Sobotę, ale stanowi również ważną wielkanocną dekorację domu. Warto więc zadbać, żeby święconka miała wyjątkową oprawę. W naszej galerii inspiracji podsuwamy pomysły, jak subtelnie i modnie ozdobić koszyczek na Wielkanoc 2023.

📢 Wielkie sprzątanie Roztocza. W akcji Stowarzyszenia Zamość 4x4 weźmie udział przynajmniej sto osób Warto się przyłączyć. To będzie już piąta edycja akcji Stowarzyszenia Zamość 4x4. W ubiegłorocznym roku uczestniczyło w niej kilkadziesiąt osób, teraz organizatorzy spodziewają się przynajmniej około stu. Miłośnicy motoryzacji - oraz wszyscy, którym los rodzimej przyrody jest bliski - zbiorą się w niedzielę (26 marca) w Lipsku Polesiu (gm. Zamość), a potem wyruszą na wielkie sprzątnie Roztocza.

📢 Aktorzy i mieszkańcy Zamościa wystąpią w spektaklu TVP. Zabytkowe miasto znów wzbogaci... biblijną scenografię „Judasz z Kariothu” – to tytuł spektaklu, który 17 kwietnia zostanie wyemitowany przez TVP 1. Powstaje on na podstawie jednego z dramatów Karola Huberta Rostworowskiego. Zdjęcia do widowiska były realizowane w dniach 12-21 marca na terenie zamojskich fortyfikacji, głównie w miejscowym Nadszańcu.

Prasówka 24.03 Zamość: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zaginał 14-latek, może przebywać na terenie Lublina. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie Trwają poszukiwania zaginionego 14-latka, który w nocy z 21 na 22 marca wyszedł z domu (powiat biłgorajski) i oddalił się w nieznanym kierunku. Z ustaleń wynika, że może przebywać na terenie Lublina.

📢 Dotacja na wymianę starych pieców. Drugi nabór wniosków w Zamościu Warto z takiej możliwości skorzystać. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania (na paliwo stałe) i zastąpieniu ich przez nowe, wysokosprawne i ekologiczne źródło ogrzewania. Na co można liczyć? "Zmiana" obejmuje: zakup, dostawę i montaż nowego źródła ciepła oraz demontaż i „zniszczenie” starego. 📢 10- i 11-latek podpalili kilkumetrowy świerk w Tomaszowie Lubelskim. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego Na nietypowy sposób świętowania pierwszego dnia wiosny wpadł 10-latek i jego 11-letni kolega. Chłopcy podpalili kilkumetrowy świerk rosnący na terenie stadionu miejskiego w Tomaszowie Lubelskim, po czym uciekli. Dzielnicowy jeszcze tego samego dnia ustalił sprawców. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie rodzinnym. 📢 Zamościanie na hulajnogach. W ubiegłym roku przejechali prawie 30 tysięcy kilometrów To ciekawe statystyki. W ubiegłym roku użytkownicy zamojskich, elektrycznych hulajnóg pokonali w Zamościu łączny dystans 29 990 km, co przyczyniło się podobno do zaoszczędzenia emisji CO2 w ilości 7 660 kg! Najczęściej użytkownicy tych pojazdów jeździli ulicami Piłsudskiego, Peowiaków, Partyzantów, Wyszyńskiego, Łukasińskiego. Teraz znów owe pojazdy pojawiły się w mieście. Do korzystania z nich namawia zamojski magistrat.

📢 „Zostanie przekierowany”. Zmiana organizacji ruchu na ulicy Szczebrzeskiej w Zamościu Zamojski Urząd Miejski informuje (w imieniu wykonawcy) o czasowej organizacji ruchu na ulicy Szczebrzeskiej w tym mieście. Ma to związek z prowadzonymi właśnie wielkimi remontami. 📢 Włodawa. Uroczysta inauguracja filii Uniwersytetu Dziecięcego UMCS. Zobacz zdjęcia To była niezwykła uroczystość we Włodawie. Ponad 400 uczniów klas I-III z włodawskich szkół podstawowych przyjęło w środę 22 marca ślubowanie, wchodząc w poczet społeczności Uniwersytetu Dziecięcego UMCS. Inauguracja filii Uniwersytetu Dziecięcego UMCS we Włodawie odbyła się w sali widowiskowej Włodawskiego Domu Kultury.

