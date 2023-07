Prasówka Zamość 22.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zamościu nie minęło Cię nic ważnego

Czy oferta wakacyjna, w regionie Zamościa, uległa poprawie? Zapytaliśmy o to naszych czytelników.

To ważne i potrzebne inwestycje. W zamojskim Starostwie Powiatowym podpisano umowy na realizację kilku zadań. Dzięki temu będzie możliwa modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach (za 180 tys. zł) oraz zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla miejscowego WTZ (koszt zakupu to ponad 332 tys. zł).