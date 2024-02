Prasówka Zamość 21.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zamościu nie minęło Cię nic ważnego

„W sierpniowej pielgrzymce do klasztoru Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej uczestniczyły dziesiątki tysięcy wystrojonych chłopów i chłopek, którzy stawali tam obozem na całe dni (była to jedna z najważniejszych imprez na wiejskim rynku matrymonialnym). W środkowej Galicji podobne funkcje pełniła (i nadal pełni) położona 18 kilometrów na południe od Przemyśla Kalwaria Pacławska” – pisze o tych ważnych sanktuariach Norman Davies, w wydanej ostatnio książce pt. „Galicja”.

To odpowiedź na jak to określono „dezinformacje” w mediach społecznościowych. Zamojski Urząd Miasta wysłał do mediów stanowisko w sprawie Miejskiego Przedszkola Nr 6. Demontuje w nim pogłoski dotyczące zawieszenia pracy tej placówki. Dla wielu osób były one bardzo niepokojące.