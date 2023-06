Prasówka Zamość 20.06.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zamościu nie minęło Cię nic ważnego

To najstarsza i jedna z najlepiej zachowanych, drewnianych cerkwi grekokatolickich w Polsce. Owa monumentalna, wpisana na listę UNESCO świątynia w Radrużu (to miejscowość oddalona o kilka kilometrów od Horyńca Zdroju) pod wezwaniem świętej Paraskewy – czasami zwana jest także katedrą lub drewnianym soborem. Powstała w 1583 roku. Jest zachwycająca. Zachowało się także jej unikatowe otoczenie.

Wielka akcja wysiedleńczo-pacyfikacyjna na Zamojszczyźnie rozpoczęła się w 1942 r. Spotkała się jednak z silną reakcją polskiego podziemia. Dochodziło do licznych starć, nawet do otwartych bitew z Niemcami (np. pod Wojdą czy Zaborecznem). W efekcie okupanci musieli na jakiś czas przerwać wysiedlenia. Jednak ruszyły one ponownie – ze zdwojoną siłą – 23 czerwca 1943 r.

Odcinki EuroVelo 9 w województwie pomorskim budowane są od kilku lat. Trasa rowerowa rodzi się w bólach ze względów finansowych. Nie wszystkie gminy, mimo unijnych dotacji, stać na takie inwestycje. Przykładem jest Suchy Dąb. Nie zmienia to faktu, że Wiślana Trasa Rowerowa, która w województwie pomorskim pokrywa się z EuroVelo 9, to atrakcyjna rowerowa przygoda, szczególnie z perspektywy wału wiślanego, na którym znajduje się około 25-30 procent trasy.