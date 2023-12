Prasówka Zamość 2.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zamościu nie minęło Cię nic ważnego

Robert Gmiterek to poeta, pisarz, kronikarz pogranicza, przewodnik metaforyczny i fotograf. Mieszka na Roztoczu, które, jak mówi, określa go i popycha do działania. 30 listopada 2023 Robert Gmiterek promował swoją najnowsza książkę. O Roztoczu oczywiście.

Zimowa moda w PRL, choć była wyzwaniem, była różnorodna – nawet mimo panujących pustek w sklepach. Jak wtedy chroniliśmy się przed zimnem? Ludzie byli kreatywni, szyli ubrania u krawcowych, przerabiali lub korzystali z wykrojów z magazynów modowych. To, co kiedyś było modne, wraca cyklicznie jako „ostatni krzyk mody” albo… w ogóle nas nigdy nie opuściło. Zobacz, zimową modę z PRL-u.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Starsze pokolenia mają w zwyczaju narzekać na młodzież. Często język młodych ludzi jest niezrozumiały, uważany za dziwny, bywa wulgarny. Co roku wybieramy Młodzieżowe Słowo Roku. W ubiegłym roku była to „essa”, a w 2021 „śpiulkolot”. W tym roku w rankingu pojawiły się słowa takie jak: „bambik”, „cringe” czy „odklejka”. Specyficzny język młodzieży to jednak nie wymysł współczesnych. Jak wyglądała gwara uczniowska w 1939 roku? Co to znaczy „szukać pluskwy” lub „być żłobem automatycznym”? Oto najciekawsze powiedzonka młodzieży z lat 30. XX wieku. Niektórych słów nadal slangowo używamy, choć to może być już nieco boomerskie...

Port Lotniczy Lublin szykuje więcej lotów relacji Lublin - Londyn. Dodatkowe kursy mają być we wtorki i soboty.