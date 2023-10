Prasówka Zamość 18.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zamościu nie minęło Cię nic ważnego

W gminie Hrubieszów zostaną przeprowadzone remonty ulic o łącznej długości około pięciu kilometrów. Powstanie także Centrum Usług Społecznych oraz zaplanowano montaż instalacji fotowoltaicznych na gminnych ujęciach wody. To wszystko będzie możliwe dzięki dotacji z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Łącznie do wykorzystania będzie 9 mln zł.

„Dziękuję wszystkim wyborcom i pomagającym. To nasz wspólny sukces” – napisał Sławomir Ćwik na swoim profilu internetowym. Obecnie jest on zamojskim radnym miejskim. Już nim jednak nie będzie… także z innego powodu. 11 października 2022 roku złożył mandat na ręce przewodniczącego miejscowej Rady Miejskiej. Jednak jego rezygnacja miała obowiązywać dopiero…. za rok. O co chodzi?