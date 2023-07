Prasówka Zamość 18.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zamościu nie minęło Cię nic ważnego

Miniona niedziela była jednym z najgorętszych dni tego lata. Temperatura sięgała 34.st. C w cieniu. Nic dziwnego, że kto mógł szukał ochłodzenia nad wodą. Tego dnia tłumy mieszkańców Chełma i okolicznych miejscowości oblegały pobliski zalew Żółtańce.

Poprawa estetyki oraz uporządkowanie przestrzeni publicznej w Hrubieszowie – to główne cele nowego Kodeksu Reklamowego. To „poradnik dobrych praktyk” oraz zbiór informacji przeznaczony dla właścicieli i najemców lokali, którzy mają lub zamierzają umieścić szyldy sklepowe, tablice i tzw. urządzenia reklamowe na elewacjach budynków w części śródmieścia miasta.

Kiedyś w budynku przy ul. Szczebrzeskiej 102 w Zamościu mieścił się Instytut Nauk Rolniczych, a następnie Wydział Nauk Rolniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Można tam było odbyć m.in. studia inżynierskie, a potem magisterskie. Gmach jest pokaźny. Ma w sumie 3,2 tys. mkw. powierzchni. Teraz nabyła go Akademia Zamojska w Zamościu.

To ważna inwestycja nie tylko dla mieszkańców powiatu zamojskiego. Właśnie oddano do użytku wyremontowaną drogę z Miączyna do Niewirkowa. Odnowiona ulica ma długość 4,3 km. Inwestycja pochłonęła w sumie prawie 5 mln zł. Była potrzebna z wielu względów. „Przebudowana droga pełni ważną funkcję w układzie komunikacyjnym powiatu z uwagi na bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 74” – czytamy m.in. w komunikacie przygotowanym przez Starostwo Powiatowe w Zamościu.

Tablica pamiątkowa będzie poświęcona Żołnierzom Zrzeszenia WiN oraz II Inspektoratu Zamojskiego AK pod dowództwem płk. Mariana Pilarskiego ps. "Jar". Uroczystość jej wmurowania - na zamojskiej Rotundzie - organizują: Rodziny Żołnierzy II Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej pod dowództwem płk. Mariana Pilarskiego "Jar", Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna.