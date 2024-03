Prasówka Zamość 17.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zamościu nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.03, w Zamościu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Fujara kontra Jutrzenka i Proch. O zamojskich perypetiach przyszłej królowej Marysieńki ”?

Prasówka Zamość 17.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Fujara kontra Jutrzenka i Proch. O zamojskich perypetiach przyszłej królowej Marysieńki Była uważana za kobietę piękną, wpływową, energiczną i obdarzoną niezwykłym poczuciem elegancji i smaku. W Zamościu nie szczędzono jej jednak upokorzeń. Maria Kazimiera, zwana Marysieńką, była tutaj żoną potężnego magnata Jana „Sobiepana” Zamoyskiego i… kochanką przyszłego króla.

📢 „Chcemy żyć w najczystszej krainie Polski”. Rusza akcja Stowarzyszenia 4x4 Miłośnicy motoryzacji - oraz wszyscy, którym los rodzimej przyrody jest bliski - zbiorą się w niedzielę (17 marca) w Lipsku Polesiu (gm. Zamość), a potem wyruszą na wielkie sprzątnie Roztocza. W przedsięwzięciu co roku uczestniczy kilkadziesiąt, nawet do 100 osób. Teraz zapewne będzie podobnie. To będzie kolejna edycja akcji Stowarzyszenia Zamość 4x4 pod hasłem „Czyste lasy Zamojszczyzny”.

📢 W Zamościu szykuje się wielkie sprzątnie. W ramach „Godziny dla ziemi” wyłączone zostanie także oświetlenie ratusza Warto się przyłączyć. Andrzej Wnuk, prezydent Hetmańskiego Grodu, magistraccy urzędnicy oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zamościu zapraszają do wielkich, zamojskich porządków oraz do udziału „w największej na świecie inicjatywie ekologicznej: „Godzina dla Ziemi WWF”.

Prasówka 17.03 Zamość: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Osobówka zderzyła się czołowo z cysterną na DK17 w Fajsławicach W sobotni (16 marca) poranek na drodze krajowej nr 17 w Fajsławicach doszło do wypadku.

📢 „Oczyma wyobraźni”. Przed nami wielkie Misterium Męki Pańskiej w Zamościu Próby do tego wielkiego, plenerowego widowiska już trwają. Z dużym rozmachem. Spektakl odbędzie się na zamojskim Starym Mieście, w miejscu, które było kiedyś amfiteatrem a po przeprowadzonym remoncie stało się dość malowniczym „uczytelnieniem dawnych fortyfikacji”. To duży obszar, który niełatwo jest aktorom „zagospodarować”. A jednak co roku ta sztuka się udaje.

📢 Wspomnienie o filmie „Kardiogram”. Pierwsza rozbierana scena w dziejach polskiego kina odbyła się w Szczebrzeszynie To unikatowe pod wieloma względami dzieło. Film fabularny pt. „Kardiogram” powstał w wytwórni ZF Tor”. W całości nakręcono go w Szczebrzeszynie i okolicach tego starego i urokliwego miasteczka. Już sam początek tego obrazu w którym występuje plejada wielkich, ogólnokrajowych gwiazd – w tym Anna Seniuk i Tadeusz Borowski – jest dla miłośników regionu niezwykle ciekawy. Niezwykle interesujące są także przeróżne wątki dotyczące powstania filmu. 📢 Chełm. Dwa wernisaże utalentowanych malarek z "Pasji". Zobacz zdjęcia Dwie wystawy otwarte zostały w piątek, 15 marca, w pomieszczeniach dawnej Galerii Pasja w Chełmie. Swoje prace zaprezentowały Sabina Czerwińska i Halina Wójcik. Na wernisaż licznie przybyli mieszkańcy i zaproszeni goście.

📢 Piękne i unikatowe nasze bałtyckie wydmy. Trochę wiosennej pustyni nad Morzem Bałtyckim Piesze szlaki turystyczne jako pętle są chętnie wybierane przez turystów. Start i meta znajdują w tym samym miejscu, co ma olbrzymie znaczenie dla zmotoryzowanych. Zapraszamy do odwiedzenia Wydmy Czołpińskiej (gm. Smołdzino), a konkretnie trasy, która jest pętlą. I to właśnie wiosną – na urokliwej trasie nie doświadczymy wtedy tłumu.

📢 Zielone inwestycje czy „zielone wywłaszczenie”? Zmiany dotyczą milionów Polaków Parlament Europejski przyjął tzw. "dyrektywę budynkową". Dla części polityków i komentatorów wspierających Zielony Ład, to milowy krok w ochronie klimatu. Dla prawicowych komentatorów - początek wywłaszczania właścicieli nieruchomości. Odrzucając skrajne opinie, trzeba powiedzieć jasno. Nowe przepisy wpłyną na życie milionów Polaków. 📢 Pyszny mazurek wielkanocny z kajmakiem i orzechami. Mamy sposób na najlepsze kruche ciasto i doskonałą polewę czekoladową Mazurek kajmakowy z orzechami i polewą czekoladową to jedno z ciast, które warto podać na nadchodzącą Wielkanoc 2024. Ciasto z naszego przepisu jest wyjątkowo delikatne dzięki zastosowaniu ugotowanych żółtek. Słodycz masy kajmakowej przełamują powidła śliwkowe.

