Prasówka Zamość 15.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zamościu nie minęło Cię nic ważnego

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje z czwartku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.12, w Zamościu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Majonez i musztarda na święta. Jak robią je na wsi? Zobacz przepisy gospodyń wiejskich. Ten smak pokocha twoja rodzina”?

Prasówka Zamość 15.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Majonez i musztarda na święta. Jak robią je na wsi? Zobacz przepisy gospodyń wiejskich. Ten smak pokocha twoja rodzina Sosów i dodatków używamy w kuchni na co dzień, jednak to w okresie świątecznym rośnie zainteresowanie typowo domowymi wyrobami. Skoro samodzielne lepimy pierogi, pieczemy makowce, czemu nie zrobić też majonezu i musztardy? Na wsiach kupny słoik to ostateczność, przygotowanie własnego nie jest wymagające. Jak więc zrobić tradycyjny majonez lub typowo wiejską musztardę?

📢 Jasełkowe spotkanie w chełmskiej bibliotece i licytacja ozdób świątecznych na rzecz Hospicjum Domowego w Chełmie. Zobacz zdjęcia W świątecznym nastroju przebiegało spotkanie jasełkowe, które odbyło się w miniony wtorek w Chełmskiej Bibliotece Publicznej.

📢 Dorohusk. Przewoźnicy nie odpuszczają. Chcą protestować dalej. Teraz walczą o swoje prawa w sądzie Przewoźnicy nie zaakaceptowali poniedziałkowej decyzji wójta gminy Dorohusk Wojciech Sawa o rozwiązaniu protestu polskich przewoźników przy przejściu granicznym w Dorohusku. Zgodę na protest mieli do 3 stycznia. Chociaż miejsce protestu musieli opuścić to złożyli do Sądu Okręgowego w Lublinie zażalenie na decyzję wójta gminy Dorohusk. Sprawa w sądzie miała być rozpatrywana 13 grudnia.

Prasówka 15.12 Zamość: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 „Kto powie rodzicom, ten będzie następny”. Przedszkolanka oskarżana o przemoc wraca do pracy „Mój syn zmienił się nie do poznania. Zaczął moczyć się w nocy, ssać kciuka, obgryzać paznokcie, a na jego głowie włosy posiwiały. Na pytania o tą kobietę kulił się i zasłaniał oczka.” Z taką historią zgłosiła się do nas nasza Czytelniczka Agata, mama 3-letniego Julka. Inni rodzice także zauważyli na ciałach dzieci siniaki i inne ślady i usłyszeli niepokojące opowieści. Sprawa trafiła do prokuratury i rzecznika dyscyplinarnego kuratorium, który właśnie ją umorzył.

📢 Frankowicze zaleją banki pozwami? Radca prawny z Lublina: Spodziewamy się takiego scenariusza Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE należy się spodziewać wzrostu zainteresowania pozwami dotyczącymi uznania za nieważne umów frankowych. - Konsekwentna linia orzecznicza TSUE jest jednoznacznie prokonsumencka – komentuje Piotr Nowak z Kancelarii Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy. 📢 Nie żyje drugi z pracowników kolei, który przy odśnieżaniu torów został potrącony przez szynobus Nie żyje drugi z pracowników kolei, który w trakcie pracy został potrącony przez szynobus. Do tragedii doszło na początku grudnia, wtedy na miejscu pod kołami pojazdu zginął pierwszy mężczyzna.

