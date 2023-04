Prasówka Zamość 15.04.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zamościu nie minęło Cię nic ważnego

Małe miasteczka w Polsce wcale nie muszą być senne czy nudne. Wiele z nich to wprost idealne miejsca na weekend, pełne atrakcji dla miłośników zabytków, ciekawostek i aktywnego wypoczynku. Wybraliśmy 23 najpiękniejsze miasteczka w Polsce w sam raz na krótki wypad z głośnych i tłocznych metropolii. Przekonajcie się, które małe miejscowości w Polsce warto odwiedzić, by odkryć ich niezwykłe atrakcje i zrelaksować się w stylu slow.

Zdjęcia pokazują otoczenie miejskie centrum Krakowa, gdzie autor mieszka. Są one jednak – tak naprawdę - „metaforą sytuacji zagrożenia”. Jakich? To różne konflikty, agresja, degradacja środowiska naturalnego, pandemia. Próbujemy o nich nie myśleć, ale one gdzieś czają się nie tylko w półmrokach… Wystawa fotografii Leszka Górskiego nosi tytuł „Acid”. Można ją będzie oglądać w zamojskiej Galerii Fotografii Ratusz.

To obowiązek, którego nie można uniknąć. W Zamościu ruszyła tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Rozpocznie się ona we wtorek (18 kwietnia) i potrwa do 12 maja. Obowiązkowemu stawiennictwu podlegają mężczyźni urodzeni w 2004 roku i zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta. Ponadto muszą się stawić również mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej „kategorii zdolności” do czynnej służby wojskowej.