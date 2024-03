Prasówka Zamość 14.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zamościu nie minęło Cię nic ważnego

Ta wiadomość z pewnością ucieszy mieszkańców Krasnegostawu, a także ościennych gmin i powiatów. Już nie muszą jechać do Lublina czy Chełma, żeby złożyć wniosek o wydanie paszportu. Teraz mogą to zrobić na miejscu. Wojewoda Krzysztof Komorski i burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk otworzyli 13 marca w Krasnymstawie Terenowe Biuro Paszportowe.

Góry Izerskie mamy w Polsce i Czechach. Nie wchodząc w geologiczne meandry - u nas są nieco "płaskie", a nasi południowi sąsiedzi mają skałki. I mistrzowsko wykorzystali to turystycznie, wytyczając wejścia na ich szczyty.

Nierzadko nauczyciele bardzo poważnie podchodzą do tematu wyglądu uczniów. Zaskakująca sytuacja miała miejsce niedaleko Tomaszowa Lubelskiego. Nauczycielka z jednej z okolicznych szkół podstawowych uznała wygląd uczennicy za nieodpowiedni i postanowiła podjąć radykalne kroki. Jak pedgożka zachowała się wobec dziewczynki, która przyszła na lekcję z różowymi końcówkami włosów? W tej sprawie powiadomiono kuratorium.

Nie zatrzymał się do kontroli drogowej, w trakcie pościgu wjechał do rowu, a następnie kontynuował ucieczkę pieszo, trzymając w ręce nosidło z 7-miesięczną córką. Jak się okazało miał dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Został zatrzymany przez policjantów z puławskiego Wydziału Ruchu Drogowego.

Jacek Tacik, dziennikarz „Faktów” TVN i autor dwóch książek w miniony poniedziałek, 11 marca, spotkał się z mieszkańcami Chełma w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Publiczność ciepłymi słowami doceniła osobowość i rozległa wiedzę Jacka Tacika.

W wyniku żmudnego, prawie 30-letniego śledztwa i ponownym badaniom śladów pozostawionych na miejscu zbrodni policjanci z lubelskiego Archiwum X ustalili 61-latka podejrzanego o niewyjaśnione do tej pory zabójstwo, do którego doszło w Lublinie w 1995 roku.

Wątpliwości związane z likwidacją prac domowych nie ustają, co więcej nieustannie pojawiają się nowe. „Chcemy przygotować »manual«, w którym powiemy, co jest pracą domową, a co nie - powiedziała w Polsat News Polityka wiceminister edukacji Joanna Mucha”. Nauczyciele nie są zachwyceni tą propozycją. Przedstawiamy szczegóły.