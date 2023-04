Prasówka Zamość 13.04.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zamościu nie minęło Cię nic ważnego

Kierowcy z Zamościa będą musieli się uzbroić w cierpliwość. W sobotę (15 kwietnia) i środę (19 kwietnia) zostanie zamknięta dla ruchu kołowego i pieszego ulica Śląska. To jeden z najważniejszych traktów w tym mieście. Objazdy zaplanowano tego dnia ulicą Królowej Jadwigi. A to dopiero początek. Bo poważne utrudnienia pojawią także na kilku innych ulicach miasta.

W sumie inwestycja ma pochłonąć ok. 58 mln zł. Aby jej sprostać, zamojski magistrat zamierza wyemitować obligacje o wartości 15 mln zł. Prace remontowe zamojskiego stadionu mają trwać blisko 1,5 roku. Kłopot w tym, że plany nie podobają się... kibicom Hetmana Zamość. Domagają się oni nawet czasowego wstrzymania rządowych dotacji na ten cel! A to w Zamościu chyba sytuacja bez precedensu.

W sumie straty oszacowano na ok. 1,5 mln zł. Zboże ukraińskie (określane jako techniczne, czyli przeznaczone na pellet czy do spalenia) sprzedano trzem dużym zakładom młynarskim jako polskie. Miały to zrobić firmy z Zamojszczyzny.