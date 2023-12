Prasówka z Zamościa 8.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

To już tradycja. W Archiwum Państwowym w Zamościu uhonorowano osoby, które przekazały APZ cenne pamiątki rodzinne: dokumenty, fotografie, albumy, pamiętniki, odznaczenia, listy, mapy i wiele innych materiałów archiwalnych. Stało się to podczas „Dnia Darczyńcy”.

Jaki będzie w tym roku koszt choinki bożonarodzeniowej? Wkrótce to dla Was sprawdzimy. Zanim jednak ruszycie, by zdobyć najpiękniejsze, zielone drzewko, pomyślcie o naszej propozycji. Przekażcie nam makulaturę lub elektrośmieci, a w zamian otrzymacie choinkę.