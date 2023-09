Prasówka z Zamościa 5.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zanurz się w historii pienińskich strażnic. Poznaj historię zamków w Niedzicy, Czorsztynie i Sromowcu. Tajemnicze lochy, gniazda rozbójników, a nawet inkaskie klucze do skarbów – to wszystko można odkryć, zagłębiając się w historię tych fascynujących obiektów.

W sobotę (2 września) ulicami Lublina przeszła piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. 45. rocznica koronacji figury Matki Bożej Kębelskiej w sanktuarium jej imienia stała się okazją, żeby Wąwolnica zapełniła się pielgrzymami.

4 września uczniowie i nauczyciele rozpoczynają nowy rok szkolny 2023/2024. W tym roku szkolnym do szkół podstawowych i średnich uczęszczało będzie ponad 4 miliony uczniów. Laptopy dla uczniów klas IV szkół podstawowych, wprowadzenie nowego przedmiotu biznes i zarządzenie, mLegitymacje dla wszystkich uczniów i testy sprawności fizycznej - to tylko wybrane zmiany, które zaczną obowiązywać w nowym roku szkolnym 2023/2024. Co jeszcze czeka w nadchodzącym roku szkolnym uczniów i nauczycieli?