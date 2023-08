Prasówka z Zamościa 31.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Kapitan Rafał Bereza na co dzień pełni służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie. Po godzinach bije rekordy świata w międzynarodowych zawodach strażackich. Zalicza same sukcesy utrzymując mistrzostwo Europy i wicemistrzostwo świata. Obecnie przygotowuje się do jesiennych mistrzostw świata w sportach pożarniczych, które odbędą się w USA.