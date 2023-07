Prasówka z Zamościa 25.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Na inwestycję wydano ponad 8,1 mln zł, z czego 7 mln stanowiło dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przebudowano most na rzece Szyszła oraz drogę powiatową na odcinku od Jurowa do skrzyżowania w Machnowie Starym. Nie tylko. Właśnie odnowiono także drogę z Podhorzec do Nowej Wsi oraz podpisano umowę na remont kolejnego traktu: z Rzeplina do Nowosiółek.

Miasto się rozwija, z roku na rok przybywa coraz więcej samochodów. Te nowe zastępują starsze modele, które niszczeją na lubelskich parkingach i w krzakach.

Program obchodów jest jeszcze ustalany. Organizatorzy już przyjmują jednak zgłoszenia twórców ludowych i m.in. delegacji z różnych samorządów, urzędów, stowarzyszeń itd. Dożynki gminy Skierbieszów oraz powiatu zamojskiego odbędą się 20 sierpnia.