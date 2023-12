Prasówka z Zamościa 22.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

To dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Zamojszczyzny. Od 2 stycznia ruszają pociągi na trasie z Zamościa do stacji Bełżec-Wschód. Nie tylko. W piątki i niedzielę owe kursy zostaną wydłużone aż do Hrebennego (czyli do granicy Polski z Ukrainą). Przewozy będzie wykonywać Polregio S.A.