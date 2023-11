Prasówka z Zamościa 21.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

To ważna informacja dla okolicznych mieszkańców. Przy ulicy Bagiennej (w pasie drogowym) w Biłgoraju powstanie chodnik i ścieżka rowerowa. Wytyczone zostaną także nowe, odpowiednie przejścia przez ten trakt.

To był schyłek epoki. Wraz z tym niezwykłym człowiekiem gasła powoli potęga Rzeczpospolitej oraz sława polskiego oręża. Stan zdrowia króla Jana III Sobieskiego stale się pogarszał. Monarcha był chory m.in. na syfilis, czego nie ukrywał. Często wspominał np. o nacieraniu chorych miejsc na swoim ciele maścią rtęciową, która doraźnie pomagała, ale niszczyła cały organizm. Potem – w wyniku kuracji – król zapadł także na uremię i chroniczne zapalanie nerek.

Eksperci IJHARS sprawdzili zgodność pełnoporcjowych karm suchych i mokrych dla kotów i psów z obowiązującymi przepisami i deklaracją producenta. Cóż się okazało? Nie zawsze w karmie jest to, co na etykiecie. Kontrola miała charakter ogólnopolski. W ramach ogólnopolskiej kontroli tej grupy produktów skontrolowano 35 sklepów. Nieprawidłowości stwierdzono w aż 80 procentach kontrolowanych sklepów. Co się nie zgadzało?