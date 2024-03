Prasówka z Zamościa 21.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Szynka gotowana w majonezie to sprawdzony przepis na wyborną, domową wędlinę. Smakuje zdecydowanie lepiej niż kupna i jest bardzo łatwa do zrobienia. Szynka gotowana jest idealną przystawką na święta i na co dzień. Doskonale smakuje jako dodatek do chleba. Wypróbuj nasz sprawdzony przepis na szynkę gotowaną.