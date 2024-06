Prasówka z Zamościa 2.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.06, w Zamościu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trwa Noc Kultury! W uliczkach Lublina czuć magiczny klimat. Zdjęcia”?

Prasówka Zamość 2.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Trwa Noc Kultury! W uliczkach Lublina czuć magiczny klimat. Zdjęcia Ruszyła jedna z najbardziej wyczekiwanych imprez w Lublinie. Na dwa dni miasto zamienia się w magiczną przestrzeń, a zatopienie się w miejskie uliczki staje się wyjątkową przygodą.

📢 Przegląd prasy z maja 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Zamościu? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Zamościa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Przy zamojskim zalewie powstanie basen, a pobliski las zostanie zagospodarowany? Czemu nie! ”? 📢 Ten mural to hołd dla wybitnego artysty. Pochodzący z Opola Michał Bajor będzie miał tu pamiątkę na całe życie W sobotę, na jednej z opolskich kamienic przy ul. Oleskiej, odsłonięto mural przedstawiający postać Michała Bajora - wybitnego piosenkarza i aktora, który od dziecka dorastał w atmosferze festiwali i teatru. Mural, którego autorką jest Natalia Rak, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, zdobi teraz centrum miasta, będąc hołdem dla artysty, który przez lata przyczynił się do rozwoju polskiej kultury.

Prasówka 2.06 Zamość: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zamość. Rozpoczął się XXX Jarmark Hetmański-Festiwal Produktu Lokalnego W tym roku impreza odbywa się pod hasłem „Smaki Zamościa i Roztocza”. Na zamojskim Rynku Wielkim w dniach 1-2 czerwca można odwiedzać liczne stoiska wystawców. Nie brakuje także straganów z potrawami regionalnymi oraz wystawionych przez twórców ludowych. Zaplanowano również koncerty, konkursy i pokazy.

📢 Śmiertelny wypadek w powiecie chełmskim. Zginął 55-letni kierowca Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło dzisiaj (1 czerwca) rano. Na miejscu trwają czynności policji pod nadzorem prokuratora. 📢 Powiat włodawski. Dwa poważne wypadki, w tym jeden z udziałem rowerzysty Od środy na drogach powiatu włodawskiego doszło do dwóch poważnych zdarzeń drogowych. W pierwszym kierujący fordem nie upewnił się co do możliwości wyprzedzania, w wyniku czego najechał na tył audi. Wczoraj, rowerzysta najechał na poprzedzające koło roweru kolegi. 📢 Norbert Wronka zwycięzcą konkursu Debiutów. Młodzi artyści mierzyli się z repertuarem Czesława Niemena Opolska Karolinka, czyli nagroda im. Anny Jantar, za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Debiutów, powędrowała do rąk 19-letniego Norberta Wronki. Z kolei nagrodę publiczności zdobył Alan Cymbalista.

📢 Michał Bajor świętuje 50-lecie swojego debiutu. Wyjątkowy recital porwał opolska publiczność W piątkowy wieczór, podczas pierwszego dnia 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, odbył się wyjątkowy recital pt. „Twoje serce do życia wystarczy", w którym Michał Bajor świętował 50 lat od swojego opolskiego debiutu. To właśnie na opolskiej scenie festiwalowej 17-letni Michał Bajor rozpoczął w 1974 roku swoją drogę do sławy. 📢 Koncert Premier rozpoczął 61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Poziom tegorocznych artystów przeszedł najśmielsze oczekiwania W piątek (31 maja) punktualnie o godz. 20:00, rozpoczął się 61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Tradycja opolskiego festiwalu została podtrzymana – wraz z pierwszym dźwiękiem inauguracyjnego koncertu Premier, z nieba spadły krople deszczu. Amfiteatr w mgnieniu oka wypełnił się kolorowymi parasolami, tworząc malowniczy widok morza parasoli. Pomimo niesprzyjającej pogody, entuzjazm publiczności nie został ugaszony.

📢 Gmina Krasnystaw. Setne urodziny pani Marianny. Zobacz zdjęcia Sto lat to piękny wiek, którego dożyć mogą nieliczni. W gminie Krasnystaw mieszkają dwie osoby, które skończyły co najmniej 100 lat. Jedną z nich jest Marianna Szymańska, która obchodziła urodziny we wtorek 28 maja. Nadal jest samodzielna i dopisuje jej zdrowie.

