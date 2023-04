Prasówka z Zamościa 19.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Uczestnicy Marszu Żywych w Oświęcimiu, czyli młodzi Żydzi z całego świata razem grupą 500 Polaków, pokonali w milczeniu tzw. Drogę Śmierci, czyli trzykilometrowy odcinek z Auschwitz I, spod bramy z napisem „Arbeit macht frei” do Auschwitz II-Birkenau, gdzie podczas II wojny światowej Niemcy urządzili ośrodek masowej eksterminacji Żydów z całej okupowanej Europy. To był nie tylko hołd oddany ofiarom Holokaustu, ale także pokazanie młodemu pokoleniu relacji międzyludzkich opartych na tolerancji i pokoju.

Minister Rozwoju i Technologii wydał 15 kwietnia rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Jest to także efekt rolniczych protestów, które odbywały się w naszym regionie. Do tej sytuacji odniosła się spółka PKP Linia Hutnicza-Szerokotorowa. Jej przedstawiciele dementują m.in. fałszywe pogłoski, które się ostatnio pojawiły.

Co najmniej 100 nowych funkcjonariuszy planuje przyjąć w tym roku Nadbużański Oddział Straży Granicznej. Aktualnie trwa nabór kandydatów do służby przygotowawczej.

Jerzyki to niezwykle pożyteczne ptaki, które pomogą nam pozbyć się komarów i much. Jednak trzeba im pomóc i powiesić budkę lęgową. Można ją zrobić samodzielnie, ale bez trudu kupimy też gotową, wykonaną z drewna. Są też trwałe i odporne budki dla jerzyków z trocinobetonu. Warto to zrobić tym bardziej, że te ptaki mają coraz mniej miejsc do gniazdowania. Radzimy, jak zbudować budkę dla jerzyka, jakie powinna mieć wymiary, a także jak wybrać gotową. Sprawdź, gdzie i kiedy powiesić domek dla jerzyka i ciesz się latem bez komarów!