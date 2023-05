Prasówka z Zamościa 18.05.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Zamość 18.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

„Trzy typy prasy prowincjonalnej można (…) wyróżnić. Pierwszy z nich — niestety — najczęściej spotykany to tygodniki, dwutygodniki itd., poświęcone sprawom politycznym, społecznym i literackim. W pismach tego typu panowie redaktorzy robią wielką politykę (…) — czytamy w tzw. wstępnym artykule „Kroniki Powiatu Zamojskiego” wydanej w kwietniu 1918 r. „Drugi typ prasy prowincjonalnej to tygodniki na kresach poświęcone obronie polskiego stanu posiadania (…). Trzeci typ — skromny, szary, jak życie codzienne, ale potrzebny, to pismo poświęcone sprawom społecznym i kulturalnym danego powiatu, które omawia i klasyfikuje”. Według autora tego artykułu rolę publikacji „trzeciego typu” trudno było przecenić.