Prasówka z Zamościa 17.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

O temacie bezpłatnej komunikacji w Zamościu pisaliśmy wielokrotnie. Bo w Hetmańskim Grodzie mówi się o tym pomyśle od dawna. Teraz mieszkańcy mogą w tej sprawie zagłosować. Można to zrobić do 21 października.

To niepokojące wieści. Lekarze pracujący na oddziale Chorób Płuc Zamojskiego Szpitala Niepublicznego złożyli wypowiedzenia z pracy. Mają kilka postulatów. To m.in. poprawa funkcjonowania transportu sanitarnego i zakup nowego sprzętu do bronchoskopii. Jeśli ich żądania nie zostaną spełnione, to pod koniec grudnia oddział pozostanie bez większości medyków. Jest jednak szansa, że tak się nie stanie.

Zakończyły się wybory parlamentarne 2023. Poznaliśmy już sondażowe wyniki wyborów, według których wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Prezentujemy listę posłów z list Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi, którzy w przyszłej kadencji Sejmu z dużą dozą prawdopodobieństwa zasiądą w sejmowych ławach.