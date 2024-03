Prasówka z Zamościa 16.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Piesze szlaki turystyczne jako pętle są chętnie wybierane przez turystów. Start i meta znajdują w tym samym miejscu, co ma olbrzymie znaczenie dla zmotoryzowanych. Zapraszamy do odwiedzenia Wydmy Czołpińskiej (gm. Smołdzino), a konkretnie trasy, która jest pętlą. I to właśnie wiosną – na urokliwej trasie nie doświadczymy wtedy tłumu.

Ponad 130 komunalników i samorządowców z całej Polski przyjechało do Chełma na pierwsze Forum Gospodarki Wodnej. Forum zorganizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie rozpoczęło się 13 marca w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Były interesujące rozmowy o wodzie, problemach i przyszłości.

11 200 drużyn z 99% powiatów w Polsce – takim wynikiem zakończyły się zapisy do XXIV edycji Pucharu Tymbarku. Najwięcej drużyn zapisało się w województwie małopolskim, mazowieckim, wielkopolskim oraz lubelskim.

Do naszej redakcji od wielu dni spływają wiadomości od oburzonych Czytelników z Biłgoraja. O co chodzi? O plakat reklamujący zakład pogrzebowy "Larwa", który zawisł na jednym ze szpitalnych budynków. "Czuję się zniesmaczona lokalizacją takiej reklamy i nawet sobie nie wyobrażam jak czują się ludzie poważnie chorzy, widząc takie treści przy szpitalu, do którego przecież idą z nadzieją na wyzdrowienie a nie śmierć. To kompletny brak szacunku".