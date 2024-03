Prasówka z Zamościa 15.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Do naszej redakcji od wielu dni spływają wiadomości od oburzonych Czytelników z Biłgoraja. O co chodzi? O plakat reklamujący zakład pogrzebowy "Larwa", który zawisł na jednym ze szpitalnych budynków. "Czuję się zniesmaczona lokalizacją takiej reklamy i nawet sobie nie wyobrażam jak czują się ludzie poważnie chorzy, widząc takie treści przy szpitalu, do którego przecież idą z nadzieją na wyzdrowienie a nie śmierć. To kompletny brak szacunku".

7 i 21 kwietnia odbędą się wybory samorządowe 2024 – wybierzemy władze gmin, powiatów i województw. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jaki program mają kandydatki i kandydaci do samorządów, co chcą zmienić, co sądzą o pomysłach mieszkańców na zmiany, jakie widzą problemy do załatwienia i jak chcą po wyborach współpracować z mieszkańcami. Najlepiej ich o to wprost zapytać.

Dzień otwarty w chełmskich "Medykach"należał do udanych, pełnych fascynujących pokazów, warsztatów oraz wykładów. Ponadto tegoroczni maturzyści mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną oraz warunkami rekrutacji.

Góry Izerskie mamy w Polsce i Czechach. Nie wchodząc w geologiczne meandry - u nas są nieco "płaskie", a nasi południowi sąsiedzi mają skałki. I mistrzowsko wykorzystali to turystycznie, wytyczając wejścia na ich szczyty.