Prasówka z Zamościa 13.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Funkcjonariusze zatrzymali 59-latka, który pod wpływem alkoholu znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Protest na granicy w Dorohusku został rozwiązany przez wójta gminy Dorohusk. To jednak nie jest koniec. Bo przewoźnicy złożyli właśnie do miejscowego Urzędu Gminy wniosek o pozwolenie na kolejny protest w Dorohusku. Nie tylko. Do Sądu Okręgowego w Lublinie wysłano także zażalenie na decyzję wójta miejscowej gminy. Natomiast na granicy w Hrebennem na razie nic się nie zmieniło.