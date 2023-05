Prasówka z całego tygodnia 28.05.2023 w Zamościu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Do tragicznego wypadku doszło w piątek rano w miejscowości Krzczonów. Samochód osobowy zderzył się ze skuterem. Kierowca skutera oraz pasażerka zginęli na miejscu.

To idealne miejsce dla fanów motoryzacji. Gdzie zobaczymy klasyki motoryzacji? Muzeum stałej Ekspozycji Pojazdów Zabytkowych w Lublinie mieści się przy ulicy Jana Kasprowicza 32.

Nad zalewem Maczuły gm. Leśniowice w poniedziałek, 29 maja, rozpoczynają się Ogólnopolskie Warsztaty Rzeźbiarskie „Słowiański szlak na Maczułach”. Artyści rzeźbiarze w ciągu pięciu dni stworzą siedem dwumetrowych rzeźb palowych słowiańskich bóstw. To kolejny etap odtwarzania budowli słowiańskich w Horodysku, gdzie kilka lat temu dokonano unikatowych na skalę europejską odkryć archeologicznych, ujawniając ślady osadnictwa z VII wieku.

Sąd przedłużył areszt wobec 17-letniego Daniela G., który jest podejrzany o zabójstwo 16-latka z Zamościa. Do tragicznego zdarzenia doszło pod koniec lutego br.

To była wspaniała rywalizacja. Druhowie z Alojzowa po raz kolejny wygrali Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbyły się w minioną niedzielę w gminie Leśniowice, pow. chełmski. Drugie miejsce zajęła OSP z Leśniowic, a trzecie OSP z Pliskowa. Strażakom kibicowali mieszkańcy gminy i goście, którzy licznie przybyli na zawody.

Do groźnego wypadku doszło we wtorek w gminie Susiec. Dwuletni chłopiec pozostając przez chwilę bez opieki dorosłych wpadł do zbiornika na szambo. Na miejscu interweniował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed burzami z gradem dla województwa lubelskiego. Obowiązuje ono do końca dnia.

Kolejna przysięga nowych żołnierzy 19. Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej odbyła się 20 maja i przyciągnęły do Włodawy prawdziwe tłumy. Piąta uroczystość była wyjątkowa ponieważ miała miejsce przy trójstyku granic: polskiej, ukraińskiej i białoruskiej we Włodawie. Rotę przysięgi wypowiadała rekordowa liczba rekrutów. Po raz pierwszy można było także zobaczyć nadbużańskich terytorialsów w siodle.