Prasówka z całego tygodnia 14.05.2023 w Zamościu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Wieprzowe Jezioro można było oglądać w gminie Tarnawatka jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku. Ludzie po nim pływali, opalali się i odpoczywali na jego brzegu. Bo woda była tam podobno czysta, a zbiornik rozległy. Stopniowo jezioro jednak zarosło, a potem... znikło. Teraz gmina chce go odtworzyć.

Mają niezwykłą właściwość. Uruchomiają u ludzi dobre emocje. A kochają je zwłaszcza dzieciaki. Katarzyna Blaszka ze Stabrowa (gm. Sitno) uszyła dotychczas mnóstwo pięknych, wielobarwnych poduszek (jaśków). Trafiły one bezpłatnie do oddziałów onkologicznych w Warszawie, Białymstoku i Lublinie oraz m.in. do szpitala w Radecznicy.

„Harcerz jest zawsze pogodny. Nie zniechęca się, nie zraża, nie zna co to dąsy. Szczególnie w chwilach niepowodzenia obce są harcerzowi wybuchy prostactwa, nie klnie wtedy i nie przezywa: zmuszą się raczej do milczenia i uśmiechu. Jasność bije z jego twarzy – czytamy w wydanym w latach 30. ubiegłego wieku popularnym „Drogowskazie harcerskim”. „Harcerz ma swój cel i zdąża do niego wytrwale, zapatrzony w gwiazdę przewodnią swych ideałów”.