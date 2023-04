Prasówka tygodniowa z 16.04.2023 w Zamościu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Zamościa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.04 a 15.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Licytacje komornicze domów w województwie. Te nieruchomości możesz kupić w okazyjnej cenie. Sprawdź sam!”?

Przegląd tygodnia: Zamość, 16.04.2023. 9.04 - 15.04.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Licytacje komornicze domów w województwie. Te nieruchomości możesz kupić w okazyjnej cenie. Sprawdź sam! Komornicy licytują domy i mieszkania w województwie lubelskim. Jeśli szukasz nowego lokum, przejrzyj aktualne ogłoszenia licytacji w regionie. Te nieruchomości mogą być twoje w atrakcyjnej cenie! 📢 Takie są ceny warzyw i owoców na chełmskim bazarze. Kuszą już nowalijki [ZDJĘCIA] Wiosna w pełni, chociaż pogoda nas nie rozpieszcza. Jednak w piątek, 14 kwietnia było słonecznie i na największym chełmskim bazarze przy placu Kupieckim trwał ożywiony ruch. Sprawdziliśmy ile trzeba zapłacić za nowalijki, warzywa i owoce na chełmskim bazarze. 📢 Roztocze czeka na turystów. Bez wystających gwoździ i drzazg w poręczach Ponad 80-hektarowy Rezerwat „Czartowe pole” znajduje się na styku powiatu biłgorajskiego i tomaszowskiego. Jest objęty ścisłą ochroną (znajduje się tam malowniczy przełom rzeki Sopot), ale turyści mogą wędrować po popularnej ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej. Została ona wyremontowana. Odnowiono też infrastrukturę nad popularnymi stawami „Echo”. Nie tylko w gminie Józefów i Zwierzyniec przygotowują się do sezonu turystycznego.

Tygodniowa prasówka 16.04.2023: 9.04-15.04.2023 Zamość: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wyjątkowe muzeum we Włodawie nabiera blasku po remoncie i szykuje się do otwarcia. Turyści mogą już tu zajrzeć. Zobacz zdjęcia Wnętrza trzech budynków muzealnych Zespołu Synagogalnego we Włodawie pachną jeszcze farbą i lśnią czystością po zakończonych pracach remontowo-konserwatorskich. Wkrótce w odnowionych muzealnych salach wystawienniczych prezentować się będą niepowtarzalne ekspozycje, które będą mogli oglądać nie tylko mieszkańcy Włodawy, ale również turyści.

📢 Roztocze czeka na turystów. Bez wystających gwoździ i drzazg w poręczach Ponad 80-hektarowy Rezerwat „Czartowe pole” znajduje się na styku powiatu biłgorajskiego i tomaszowskiego. Jest objęty ścisłą ochroną (znajduje się tam malowniczy przełom rzeki Sopot), ale turyści mogą wędrować po popularnej ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej. Została ona wyremontowana. Odnowiono też infrastrukturę nad popularnymi stawami „Echo”. Nie tylko w gminie Józefów i Zwierzyniec przygotowują się do sezonu turystycznego. 📢 O Centralnym Porcie Komunikacyjnym i bezpieczeństwie. Posłowie i senatorowie KO-PO spotkają się z mieszkańcami Zamościa i Mokrego Parlamentarzyści z Klubu Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska w ramach wizyty na Lubelszczyźnie spotkają się z mieszkańcami Zamościa i Zamojszczyzny. Stanie się to w poniedziałek (17 kwietnia). Przyjedzie wówczas sześciu posłów i senatorów KO-PO. 📢 Unikatowe cerkwie na wschodzie Zamojszczyzny. Trzeba je koniecznie zobaczyć! Po takiej wyprawie długo pozostajemy pod jej urokiem. Jeśli nie masz zatem pomysłu na zbliżającą się „majówkę”, a lubisz unikatowe zabytki, rozległe krajobrazy oraz wschodnią aurę i mistykę, koniecznie wybierz się na wschodnie rubieże Zamojszczyzny. Można tam m.in. zobaczyć niezwykle piękne cerkwie: drewniane i murowane. Najwięcej istnieje ich na wschodzie tego regionu, przy granicy z Ukrainą.

📢 W Zamościu ruszyła kwalifikacja wojskowa. Nie stawienie się może być karane grzywną To obowiązek, którego nie można uniknąć. W Zamościu ruszyła tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Rozpocznie się ona we wtorek (18 kwietnia) i potrwa do 12 maja. Obowiązkowemu stawiennictwu podlegają mężczyźni urodzeni w 2004 roku i zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta. Ponadto muszą się stawić również mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej „kategorii zdolności” do czynnej służby wojskowej.

📢 Najpiękniejsze kościoły na Lubelszczyźnie. Zobacz, gdzie znajdziesz wyjątkowe świątynie. Część II Teren województwa lubelskiego pokrywają setki kościołów. Wiele z nich zostało wpisanych do rejestru zabytków. Część figuruje na trasie Szlaku Lubelskiego Renesansu. Można powiedzieć, że świątynie na trwałe wpisały się w krajobraz naszego regionu. Zobacz przygotowaną przez nas drugą część zestawienia najpiękniejszych kościołów Lubelszczyzny.

📢 Armia wzywa 19-latków i nie tylko. Przed komisje wojskowe trafią też kobiety 17 kwietnia rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. Przed 24 komisje wojskowe w całym województwie zostanie wezwanych około 13 tys. osób. Chodzi o 10 tys. mężczyzn urodzonych w 2004 roku. ponad 2 tys. osób ze starszych roczników oraz 495 kobiet. 📢 Warszawa za darmo: bezpłatne atrakcje stolicy dla dorosłych i dzieci na majówkę, weekend i wakacje. Pomysły na zwiedzanie, relaks i zabawę Warszawa słynie z dość wysokich cen – to w końcu stolica i największe polskie miasto. Jednak weekendowa wycieczka, majówka czy nawet cały urlop w Warszawie nie muszą być drogie. W mieście nie brak atrakcji dostępnych zupełnie bezpłatnie. Co konkretnie można robić w Warszawie za darmo? Przygotowaliśmy dla Was 17 najlepszych darmowych atrakcji Warszawy – to gotowe pomysły na poznanie stolicy bez wydawania fortuny.

📢 Krasnobród na starych fotografiach. Wierni i turyści spotykali się m.in. na sławnych odpustach Krasnobród to urokliwe miasteczko na Roztoczu. Nie brakuje tam zabytków oraz turystycznych atrakcji, w tym popularnego zalewu. Piękne są także okoliczne, pachnące żywicą lasy. Na zdjęciach znajdujących się w zasobach Archiwum Państwowego w Zamościu widzimy oczywiście owe unikatowe, krasnobrodzkie zabytki, ale także ilustrują one (zwyczajne i odświętne) życie dawnych mieszkańców miasta i gminy. Nie tylko.

📢 Wielki zlot motocyklistów w Zamościu i Radecznicy. W planach m.in. parada po Roztoczu To będzie bardzo ciekawe wydarzenie. Organizatorzy spodziewają się, że przybędzie na nie w sumie 700 do 900 motocyklistów. W programie parada oraz m.in. kilka rockowych koncertów. W dniach 29-30 kwietnia odbędzie się wielki zlot motocyklowy Zamość-Radecznica. 📢 Ostrożnie na zamojskich ulicach! Planowane jest czasowe zamknięcie kilku z nich. Będą objazdy Kierowcy z Zamościa będą musieli się uzbroić w cierpliwość. W sobotę (15 kwietnia) i środę (19 kwietnia) zostanie zamknięta dla ruchu kołowego i pieszego ulica Śląska. To jeden z najważniejszych traktów w tym mieście. Objazdy zaplanowano tego dnia ulicą Królowej Jadwigi. A to dopiero początek. Bo poważne utrudnienia pojawią także na kilku innych ulicach miasta.

📢 To nietypowa sytuacja. Kibice piłkarscy z Zamościa domagają się od ministra sportu czasowego wstrzymania wielomilionowej dotacji W sumie inwestycja ma pochłonąć ok. 58 mln zł. Aby jej sprostać, zamojski magistrat zamierza wyemitować obligacje o wartości 15 mln zł. Prace remontowe zamojskiego stadionu mają trwać blisko 1,5 roku. Kłopot w tym, że plany nie podobają się... kibicom Hetmana Zamość. Domagają się oni nawet czasowego wstrzymania rządowych dotacji na ten cel! A to w Zamościu chyba sytuacja bez precedensu. 📢 Czy to tylko wierzchołek góry lodowej? O ukraińskim zbożu, które... udaje polskie W sumie straty oszacowano na ok. 1,5 mln zł. Zboże ukraińskie (określane jako techniczne, czyli przeznaczone na pellet czy do spalenia) sprzedano trzem dużym zakładom młynarskim jako polskie. Miały to zrobić firmy z Zamojszczyzny.

📢 Domagają się wprowadzenia cła na produkty z Ukrainy. Rolniczy protest w Hrubieszowie Jego uczestnicy chcieli zablokować dzisiaj (12 kwietnia) przejazd kolejowy, ale nie zostali wpuszczeni na tory przez policję. Wywiesili jednak transparenty ze swoimi hasłami na ciągnikach i innych pojazdach oraz zwołali konferencję prasową. Zapowiadają, że jeśli będzie trzeba, będą wyrażać niezadowolenie „na ulicy” przez najbliższy tydzień. Rozpoczął się protest AGROunii oraz innych organizacji rolniczych w w Hrubieszowie. 📢 Protest rolników na przejściu kolejowym w Hrubieszowie. Może potrwać nawet tydzień Mieszkańcy Hrubieszowa muszą się dzisiaj (12 kwietnia) liczyć z utrudnieniami. Rolnicy z AGROunii oraz innych związków rolniczych zapowiadają protesty na miejscowym przejściu kolejowym PKP-LHS (przy ul. Nowej). 📢 Minister rolnictwa na spotkaniu organizacji rolniczych w powiecie chełmskim. "Najważniejsza jest sprawa zrewidowania ceł" Sytuacja na wewnętrznych rynkach rolnych, w kontekście eksportu produktów rolnych z Ukrainy była głównym tematem wtorkowego spotkania ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa z przedstawicielami rolniczych związków zawodowych z Polski, Czech, Rumunii, Bułgarii i Słowacji. Spotkanie odbyło się 11 kwietnia w Rakołupach Dużych, gm. Leśniowice, pow. chełmski.

📢 Zamość. W piątek zmiana organizacji ruchu na ulicy Szczebrzeskiej Zamojscy kierowcy muszą bardzo uważać. Chodzi o przebudowę drogi krajowej nr 74 przebiegającej w granicach miasta. Zaplanowano tam w piątek zmianę organizacji ruchu. Nie warto zatem jeździć „na pamięć”.

ZOBACZ KONIECZNIE Stan alarmowy: naukowcy ostrzegają przed kataklizmem

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!