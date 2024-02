Prasówka 9.02.2024 Zamość. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Zamościa

To dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu zamojskiego. Właśnie rozpoczęto remont ponad 7,5-kilometrowego odcinka ulicy z Udrycz do Kolonii Dębowiec. Inwestycja pochłonie ponad 17,1 mln zł. Jest możliwa dzięki wsparciu pozyskanemu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Tłusty czwartek to słodkie święto rozpoczynające ostatni tydzień karnawału. Tradycyjnie wiele osób sięga tego dnia po pączki. Oczywiście najsmaczniejsze są te własnoręcznie zrobione. Tym razem również starosta chełmski Piotr Deniszczuk lepił i smażył pączki z paniami KGW „Na Dolince” z Kumowa Majorackiego w gm. Leśniowice.

Beata Ścibakówna to jedna z najlepszych polskich aktorek, która wyróżnia się nie tylko talentem, ale także nieprzeciętną urodą. Dzisiaj należy do grona najpiękniejszych kobiet w swoim wieku. Zastanawiasz się, jak wyglądała w młodości? Zebraliśmy w jednym miejscu jej archiwalne zdjęcia.

„Jaćwieskie eldorado” – to tytuł wystawy, która w sobotę (10 lutego) zostanie otwarta w Muzeum Zamojskim w Zamościu. Ekspozycja została przygotowana przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

Pączki, faworki i róże karnawałowe nie pozostawiają nikogo obojętnym w tłusty czwartek. Półki sieciowych cukierni, piekarni, dyskontów spożywczych oraz hipermarketów w karnawale uginają się od pączków z najróżniejszym nadzieniem. Zaprosiliśmy zaprzyjaźnione redakcje oraz czytelników na Facebooku do przedstawienia pączków, którymi świętowali tłusty czwartek.

Szukasz działki do kupienia w woj. lubelskim? Przedstawiamy najnowsze oferty, które można kupić podczas licytacji komorniczych. Sprawdź, w posiadanie jakiego gruntu możesz wejść. To wszystko w okazyjnej cenie!

Ulica Legionów Polskich w Chełmie to kolejny ciąg komunikacyjny na remontowanym osiedlu Zachód, który powstaje od podstaw. Na tę drogę mieszkańcy czekają już około 35 lat, od momentu wybudowania tutaj bloków.

Chcesz zaprosić swoją „walentynkę” na kolację przy świecach, ale nie wiesz, co podać do jedzenia? Nie martw się, wśród naszych propozycji znajdziesz coś dla siebie. Mamy dla ciebie wypróbowane przepisy na lekkie dania, idealne na walentynki. Są łatwe do przygotowania, robi się je bardzo szybko, a smakują wybornie. Twoja druga połówka będzie zachwycona.

Na doroczny Festiwal Pączka i Faworka w Siennicy Nadolnej przyjadą delegacje Kół Gospodyń Wiejskich niemal ze wszystkich gmin powiatu krasnostawskiego. Podczas tego spotkania, organizowanego w "tłusty czwartek" 8 lutego przez Gminne Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej i Klub Seniora, będą degustować i wybierać najsmaczniejsze pączki. Tegoroczna impreza została połączona z uhonorowaniem 35-lecia twórczości ludowej Teresy Nowak.