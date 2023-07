Prasówka 6.07.2023 Zamość. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Zamościa

To jedna z największych imprez folklorystycznych w województwie lubelskim. XX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Eurofolk - Zamość 2023" odbędzie się w dniach 11-16 lipca. Jak co roku, podczas imprezy wystąpią zespoły z różnych zakątków Europy i świata.

Województwo podlaskie kojarzy nam się z pewną tajemniczością i pięknem przyrody. O historii regionu przypominają nam za to liczne – często piękne – zabytki. Oto 7 najbardziej malowniczych miejscowości w Podlaskiem, które skrywają prawdziwe skarby. Dlaczego warto odwiedzić je podczas urlopu?

To nietypowe, ciekawe przedsięwzięcie. Spotkanie organizują Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa oraz Marc Gricourt, burmistrz Blois. Zgromadzi się na nim – jak to określono: młodzież Trójkątna Weimarskiego: z Polski, Niemiec i Francji. Wydarzenie zaplanowano we wtorek (11 lipca).