Prasówka 5.12.2023 Zamość. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Zamościa

Kilkunastu wystawców ze świątecznymi z pysznościami, unikalnym rękodziełem, pięknymi upominkami i ozdobami świątecznymi pojawiło się w minioną sobotę na pierwszym prywatnym Jarmarku Bożonarodzeniowym w Dworze w Kuliku, w gminie Siedliszcze. To była pierwsza taka prywatna inicjatywa.

Okrągła 50. rocznica ślubu to szczególny powód do świętowania. Uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla 7 par z terenu gminy Żółkiewka, pow. krasnostawski odbyła się w niedzielę 3 grudnia. Część oficjalna została zorganizowana w Ośrodku Kultury w Żółkiewce.

Świąteczne Stroiki na drewnie DIY to pomysł na wyjątkową dekorację domu, tarasu czy grobów na Boże Narodzenie. Możemy stworzyć w kilka chwil modne kompozycje z roślin żywych, sztucznych i suszonych w towarzystwie świątecznych ozdób. Zobacz w galerii zdjęć pomysły na piękne stroiki na drewnie, które możesz zrobić samodzielnie, nie wydając ani grosza. Takie nietuzinkowe świąteczne dekoracje pięknie ozdobią stół, parapet, portal kominkowy czy komodę.

Muffiny cebulowe to świetny zamiennik krokietów do barszczu. Ten wypiek przypomina smakiem cebularze, a jego zrobienie zajmuje zdecydowanie mniej czasu niż wyrastanie ciasta drożdżowego. Te muffiny cebulowe można ozdobić makiem, czarnym sezamem lub kminkiem. Moja koleżanka była zdziwiona jak prosto można je zrobić.

W warsztatach uczestniczą osoby z niepełnosprawnościami. Zdobywają tu wiedzę i doświadczenie potrzebne w codziennym życiu.

Drift Street Familia zorganizował 2 grudnia 2023 akcję, której główny cel to pomoc dzieciom z Domu Dziecka w Zamościu.

Polowania zbiorowe, tak w dawnych czasach, jak i współcześnie, mają swoją oprawę i zwyczaje. Myśliwi je lubią, bo to okazja do spotkania w szerszym gronie. I zwykle mniej liczy się liczba upolowanej zwierzyny. Przenieśmy się do przedwojennych czasów. Opisujemy dawne polowania (z oryginalną pisownią), zamieściliśmy zdjęcia.