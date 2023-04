Prasówka 4.04.2023 Zamość. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Zamościa

Strażacy interweniowali w sprawie brunatnej plamy na jeziorze Białym. Okazało się, że to kwitnące glony pochodzenia organicznego i nie mają negatywnego wpływu na środowisko.

Prasówka 4.04 Zamość: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To miejsce znane i odwiedzane od setek lat. Nie bez powodu. Krasnobrodzka kapliczka „Na wodzie” słynie z cudownych mocy. Według dawnych przekazów objawiła się tam Matka Boska. Wierni uważają, że nadal ma ona to miejsce pod szczególną opieką. Dlatego dochodziło tam (i nadal dochodzi) do uzdrowień.