Prasówka 4.01.2024 Zamość. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Zamościa

Prasówka Zamość 4.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 "Ja Cię kocham, a Ty pisz". Rusza jeden z największych w Polsce konkursów poezji miłosnej Wychodząc z optymistycznego założenia, iż w każdym z nas drzemie odrobina Casanovy, a w każdej z nas przemyka, chociaż cień Julii, Krasnostawski Dom Kultury ogłosił siedemnastą edycję ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Miłosnej „Ja Cię kocham, a Ty pisz!” im. Mariusza Kargula.

📢 Po raz 22. odbędzie się koncert noworoczny w Siennicy Różanej Koncerty noworoczne w Siennicy Różanej to już wieloletnia tradycja, do której organizatorzy powracają w tym roku. Po raz 22. Koncert Noworoczny odbędzie się 13 stycznia, o godz. 16.00 w hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Wstęp wolny.

📢 Mobilizacja w roztoczańskich gminach. Chodzi o budowę kilometrów tras w ramach „Rowerowego Roztocza” Jest o co walczyć. „Rowerowe Roztocze” to ogromny projekt. Osią pomysłu jest Centralny Szlak Rowerowy Roztocza. Zostanie on zmodernizowany. Pojawi się tam m.in. nowa nawierzchnia oraz 21 Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR). Wybudowanych będzie także kilkadziesiąt kilometrów nowych tras rowerowych. Najpierw jednak samorządy muszą postarać się o wykonanie dokumentacji technicznej. A na to potrzebne są pieniądze. One są właśnie „zabezpieczane”.

📢 Te gwiazdy w 2024 roku zostaną rodzicami. Zobacz, które celebrytki będą świętować baby shower w Nowym Roku 2024 rok zapowiada się ciekawie w polskim show-biznesie. A to za sprawą ciąż znanych celebrytek. Szykuje się baby boom! Kto w takim razie oczekuje narodzin dziecka? Przekonaj się.

📢 Miliony na kontach, w nieruchomościach i akcjach. Co kryją majątki posłów ziemi lubelskiej? Poseł Marta Wcisło (KO) ma nieruchomości wyceniane na grubo ponad 5 milionów złotych, poseł Krzysztof Hetman (PSL) zgromadził najwięcej oszczędności w euro, poseł Sławomir Ćwik (Polska 2050) posiada warte ponad 2 mln zł akcje spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, natomiast poseł Witold Tumanowicz w swoim oświadczeniu przyznał się do zakupu miejsca grzebalnego na cmentarzu. 📢 Dołącz do korowodu. Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Hrubieszowa Będzie barwnie i wesoło. Orszak Trzech Króli przejdzie w sobotę (6 stycznia) ulicami Hrubieszowa. Uczestnicy wyruszą o godz. 14 z miejscowego kościoła parafialnego pod wezwaniem Ducha Świętego. Następnie zaplanowano przemarsz ulicami: Nową, Józefa Piłsudskiego, Ludną, Prostą oraz 3 Maja. Nie tylko. 📢 Najtańsze miejsca na narty w Polsce: ranking na styczeń 2024. Nawet poniżej 100 zł za cały dzień szusowania! Już wiadomo, że ceny skipassów tej zimy znowu poszły w górę, w dodatku trwa wysoki sezon narciarski. To jednak wcale nie oznacza, że jazda na nartach w styczniu 2024 musi być droga. Wyszukaliśmy dla was 16 najtańszych ośrodków narciarskich z całej Polski, gdzie na karnety zjazdowe wydacie najmniej, nawet niecałe 100 zł za cały dzień zabawy. To świetne miejsca na zimowy weekend i nadchodzące ferie 2024.

📢 Zamość i powiat zamojski. 2023 rok w strażackich statystykach. Odnotowano m.in. 317 pożarów Zamojscy strażacy podsumowali ubiegły rok. Powstał nawet raport w tej sprawie, który trafił do naszej redakcji. Wynika z niego m.in., iż strażacy w tym czasie uczestniczyli w 1655 różnych interwencjach. 317 z nich to były pożary. Stanowiły one 19,2 proc. wszystkich „zdarzeń”.

📢 Beata Ścibakówna w najmodniejszym płaszczu zimowym. Jej modowy wybór pasować będzie kobietom w każdym wieku Beata Ścibakówna to nie tylko utalentowana aktorka. Artystka staje się modową inspiracją dla wielu kobiet, a to za sprawą jej stylizacji, jakie na siebie zakłada. Aktorka ostatnio była widziana w najmodniejszym płaszczu zimowym. Przekonaj się o jakiej kurtce mowa, a zakochasz się w niej tak jak żona Jana Englerta. 📢 W służbie blaknących idei. Propagandowe karty pocztowe z czasów Wielkiej Wojny. Nadal można je nabyć na targach staroci Na drukowanych masowo, niemieckich pocztówkach z czasów I wojny światowej często widać atakujących kawalerzystów czy szeregi piechoty przy wsparciu artylerii i... fruwające po niebie anioły i archanioły. Czasami owym wojakom towarzyszy także na tych wyobrażeniach sam Chrystus. Im bardziej walki na frontach były zacięte, tym bardziej niebiańskie hufce… angażowały się w ów bój. Oczywiście w wyobraźni propagandzistów.

📢 Celnicy z Hrebennego pomagali w przemycie? Tak twierdzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie, która od kilku miesięcy prowadzi śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się szmuglowaniem papierosów z Ukrainy. Zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych i pomocnictwa w przemycie usłyszało ośmiu funkcjonariuszy z Oddziału Celnego w Hrebennem. 📢 5 europejskich miast, które w 2024 będą oblężone przez turystów. Lepiej tam nie jedź, jeśli nie lubisz tłoku! Miłośnicy podróżowania z pewnością są zadowoleni z rozpoczęcia nowego roku, bowiem przyniesie on nowe okazje do bliższych i dalszych wyjazdów. Ci z was, którzy pragną wypocząć w zacisznych zakątkach, w 2024 roku powinni unikać wojaży do tych 5 europejskich miast. Oto lokalizacje, które są spełnieniem koszmarów zwolenników spokoju.

📢 Tak sylwestra i Nowy Rok spędzali celebryci pochodzący z woj. lubelskiego. Zobacz zdjęcia Sprawdziliśmy, jak sylwestra oraz Nowy Rok spędzali celebryci pochodzący z woj. lubelskiego. Aktorzy, piosenkarze i gwiazdy show biznesu potrafią się bawić. Zobacz!

