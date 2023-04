Prasówka 28.04.2023 Zamość. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Zamościa

Chyba nie ma drugiego tak wspaniałego zakątka. Ta malownicza miejscowość otoczona jest majestatycznymi, pachnącymi lasami Puszczy Solskiej. Nie brakuje tam zabytków i tras spacerowych. Zobaczymy przy nich majestatyczne, pomnikowe dęby oraz m.in. mnóstwo urokliwych kapliczek przydrożnych.

To dość nieoczekiwane. Zamojscy radni miejscy spotkają się w piątek (28 kwietnia) na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Godzina w której zaczynają się obrady także jest wyjątkowa. Zwykle sesja rozpoczyna się o godz. 13, teraz będzie to jednak godz. 9. W programie umieszczono tylko kilka punktów. To wprowadzenie wieloletniej prognozy finansowej oraz wprowadzenie zmian w tegorocznej uchwale budżetowej.