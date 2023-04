Prasówka 22.04.2023 Zamość. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Zamościa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.04, w Zamościu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Doszło do groźnego wycieku, a trzech ludzi straciło przytomność. Taki był scenariusz strażackich ćwiczeń w Bodaczowie”?

Prasówka Zamość 22.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Doszło do groźnego wycieku, a trzech ludzi straciło przytomność. Taki był scenariusz strażackich ćwiczeń w Bodaczowie Zamojscy strażacy szkolili się na terenie zakładu Viterra Bodaczów w powiecie zamojskim. W przedsięwzięciu uczestniczyły wybrane jednostki ochrony przeciwpożarowej. Ćwiczenia odbywały się w dniach 18-20 kwietnia.

📢 Zamość czeka na gości. Niebawem ruszy sezon turystyczny. Zobacz, co będzie się działo w mieście [WIDEO] Sezon turystyczny powoli się zaczyna, a perła renesansu czeka na gości. W tym roku możemy się spodziewać wielu ciekawych wydarzeń. - Majówka w tym roku będzie taneczna - zapowiada Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa. Podczas weekendu majowego będziemy mogli poznać tańce historyczne, ale i współczesne oraz wziąć w nich udział. Sprawdź atrakcje turystyczne, które warto zobaczyć w Zamościu i zobacz nasz materiał wideo.

📢 Konferencja IPN na temat niemieckiej akcji wysiedleńczej na Zamojszczyźnie To ważne przedsięwzięcie. Instytut Pamięci Narodowej organizuje konferencję pod hasłem „Niemiecka akcja wysiedleńcza na Zamojszczyźnie”. Odbędzie się ona we wtorek (25 kwietnia) w zwierzynieckim Technikum im. Jana Zamoyskiego. Zostanie wówczas otwarta wystawa przygotowana przez Agnieszkę Skurę i Kingę Żelazko pt. „Dzieci Zamojszczyzny. Historia i pamięć”. Zaplanowano też cykl wykładów.

Prasówka 22.04 Zamość: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 11 najpiękniejszych plaż Turcji: to idealne miejsca na urlop i wakacje. Plaże przy kurortach, zakątki blisko natury, atrakcje dla dzieci Turcja ma setki cudownych plaż nad brzegami trzech mórz. Wybraliśmy dla Was 11 najpiękniejszych plaż Turcji, idealnych na urlop, wakacje lub krótki weekendowy wypad. Niektóre są idealne na relaks, inne to raje dla imprezowiczów, na jeszcze innych można się zrelaksować w ciszy i spokoju. Są też plaże z dodatkowymi atrakcjami, jak starożytne ruiny, urocze żółwiki, piękne motyle, a nawet płonący od wieków ogień spod ziemi. Zapraszamy do galerii 11 najpiękniejszych i najbardziej wyjątkowych plaż Turcji.

📢 Te urządzenia koniecznie odłącz od prądu na noc! Zaoszczędzisz i ograniczysz ryzyko pożaru Czy często pozostawiasz swoje urządzenia podłączone do prądu, gdy idziesz spać lub opuszczasz dom na dłuższy czas? Jeśli tak, to powinieneś wiedzieć, że takie zachowanie może prowadzić do szeregu problemów, w tym do podwyższenia rachunków za energię elektryczną oraz ryzyka pożaru. Niemniej jednak, istnieją również argumenty przemawiające za pozostawieniem niektórych urządzeń podłączonych do prądu na noc. 📢 28 kwietnia 1947 r. rozpoczęto Akcję „Wisła”. Tylko na Zamojszczyźnie przesiedlono ponad 16 tys. osób Wielka Akcji (lub Operacja) „Wisła” została rozpoczęta 28 kwietnia i trwała do końca lipca 1947 r. W wyniku działań wojskowych wysiedlono w granicach ówczesnej Polski ok. 140 tys. osób pochodzenia ukraińskiego (w tym rodziny mieszane: polsko-ukraińskie). Tak było także na Zamojszczyźnie. Najwięcej osób przesiedlono w powiecie hrubieszowskim.

📢 Tak mieszka aktor Kuba Wesołowski. Zobacz modny projekt salonu i sypialni w nowoczesnym stylu. Zajrzyj do domu gwiazdy serialu „Na Wspólnej” Kuba Wesołowski mieszka wraz z rodziną w apartamencie urządzonym w nowoczesnym stylu. Popularny aktor telewizyjny, teatralny i filmowy jest fanem industrialnych wnętrz. Tak się urządziła gwiazda „Czasu honoru” i na „Na Wspólnej”. Zaglądamy do komfortowego apartamentu Jakuba Wesołowskiego, w którym mieszka wraz z partnerką i córką. Koniecznie zobacz wyjątkowe mieszkanie aktora. 📢 „Nie chcemy i nie możemy być obojętni”. Do Zamościa przybędzie duży konwój z pomocą dla walczącej Ukrainy Trudno taką pomoc przecenić. Bo jest wartościowa i stanowi „odruch serca”. Do Zamościa przybędzie z Francji duży konwój z pomocą humanitarną. Stanie się to w sobotę (22 kwietnia). Dary są warte ponad 400 tys. euro. Wśród nich będą m.in. dwie karetki. Zostaną one przekazane w Zamościu organizacjom z Ukrainy.

📢 Danuta Martyniuk to wielka miłość króla disco polo. Zobacz, jak wyglądała w młodości. 20 lat temu wystąpiła w teledysku Zenka Martyniuka Danuta Martyniuk to żona znanego wszystkim wokalisty zespołu disco polo. Od ponad 30 lat są małżeństwem, ale ich miłość trwa znacznie dłużej. W młodości była przepiękną kobietą i nie dziwi nas fakt, że muzyk zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Zobacz, jak celebrytka wyglądała kiedyś, a jak się prezentuje dzisiaj. 📢 Spłonęło poddasze domu w Ujazdowie. Straty oszacowano na 50 tys. zł Do pożaru doszło w czwartek (20 kwietnia) po godzinie 21. Płonęło poddasze budynku mieszkalnego w miejscowości Ujazdów w gminie Nielisz. Po otrzymaniu zgłoszenia strażacy natychmiast ruszyli do akcji. Jednak wcześniej przybyli tam policjanci, którzy pomogli w ewakuacji mieszkańców z budynku. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.

📢 Medale za długoletnie pożycie małżeńskie dla 12 par z Zamościa To była wzruszająca uroczystość. 12 par z Zamościa otrzymało medale prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „za długoletnie pożycie małżeńskie". Uroczystość odbyła się w środę (19 kwietnia) w zamojskim Ratuszu (w Sali Ślubów). 📢 Lublin kocha żużel. Przypomnijmy sobie najlepszych fanów w Polsce W piątek, 21 kwietnia, żużlowcy Platinum Motoru po raz pierwszy w tym sezonie pojadą na własnym torze. Mecz z Wilkami Krosno obejrzy oczywiście komplet, ok. 10 tysięcy fanów, którzy od kilku lat tworzą niesamowitą atmosferę przy Al. Zygmuntowskich. Przed piątkowym spotkaniem przypomnijmy sobie kolorowych, rozbawionych lubelskich kibiców...

